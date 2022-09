Bundesrechnungshof: Der Gürtel der Spendierhose muss enger geschnallt werden

Am Anfang waren sich alle einig: So wie in der Finanzkrise das Instrument des Kurzarbeitergelds Massenentlassungen verhindert hat, so sollte es auch in der Pandemie wirken. Und da die Reserve der Arbeitslosenversicherung in den guten Jahren zwischen den beiden Krisen wieder auf über 20 Milliarden Euro angewachsen war, schien auch genug Geld da zu sein, um ein weiteres Mal einen Kahlschlag auf dem Arbeitsmarkt zu verhindern.