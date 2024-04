Bundesrechnungshof „Die Bundeswehr bezahlt für Batterien bis zu 15-mal mehr als nötig“

Manchmal werden große Konflikte im Kleinen ausgetragen. So streiten Finanzkontrolleure und Planerinnen gerne mal über den Gegensatz „schnell versus teuer“, wenn es um die Umsetzung der Zeitenwende geht. So geschehen beim schweren Waffenträger, dem neuen Transporthubschrauber für die Bundeswehr oder dem Flugplatz des frisch bestellten F-35-Tarnkappenbombers. Solche Anschaffungen werden Kritikern oft zu teuer. Das Verteidigungsministerium auf der anderen Seite argumentiert mit dem dringenden Gebot der Schnelligkeit. Die Truppe müsse so bald wie möglich wieder auf Nato-Niveau arbeiten können, heißt es dann. Und dieses „sobald wie möglich“ kostet eben mehr.