Bundesrechnungshof Enorme Defizite bei der Finanzverwaltung des Bundes

Das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) kann seine Aufgaben insbesondere bei der Prüfung großer Unternehmen nicht erfüllen. Zu diesem Ergebnis kommt der Bundesrechnungshof in zwei unveröffentlichten Berichten, die der WirtschaftsWoche vorliegen. So habe das BZSt bei den knapp 200.000 großen Unternehmen 2020 nur in gut 1000 Fällen abschließend mitgewirkt. Der Rechnungshof spricht von einer „enorm“ geschwächten Schlagkraft. „Eine effektive Mitwirkung der Bundesbetriebsprüfung ist so nicht möglich“, konstatieren die Prüfer.