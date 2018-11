Bundesrechnungshof gibt Beispiele Wo die Steuer-Milliarden verschwendet werden

Gerade erst hat die Koalition den Etat 2019 festgezurrt, wieder mit einer „Schwarzen Null“. Also alles gut im Bundeshaushalt? Daran hegt der Bundesrechnungshof erhebliche Zweifel. In Zeiten sprudelnder Einnahmen wirft er der Bundesregierung beim Eintreiben von Steuern und der Ausgabenkontrolle milliardenschwere Verschwendung vor. Der Staat lasse sich einen Betrag von rund zehn Milliarden Euro wegen Schlamperei und mangelnder Kostenkontrolle entgehen, kritisierte Rechnungshof-Präsident Kay Scheller bei der Jahrespressekonferenz in Berlin. Der Bundeshaushalt werde daher mittelfristig unter Druck geraten. „Um seine Nachhaltigkeit steht es zu Beginn dieser neuen Legislaturperiode nicht besser als in der letzten.“