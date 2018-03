Bundesrechnungshof: Prüfer werfen Arbeitsagentur Geldverschwendung vor

Oft passten die vermittelten Förderkurse auch nicht zu der zuvor festgelegten „Eingliederungsstrategie“ des jeweiligen Arbeitslosen. Nicht einmal jeder dritte Arbeitslose nahm an einer Fortbildung teil, in der die für ihn sinnvollen Kenntnisse vermittelt wurden. Auch würden die Jobsucher von ihren Vermittlern und Fallmanagern oft nur unzureichend auf die Fortbildung vorbereitet: In 212 der 617 untersuchten Fälle seien die Betroffenen „nicht hinreichend über den mit der Zuweisung verfolgten Zweck und die Inhalte der Maßnahme“ informiert worden.