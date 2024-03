Bundesregierung Abgeordneter beanstandet Bericht zu Muslimfeindlichkeit

20. März 2024 | Quelle: dpa

Christoph de Vries (CDU), Mitglied des Bundestages, spricht während der 157. Sitzung des Bundestages. Bild: Bild: dpa

Der Unionsabgeordnete Christoph de Vries hat an Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) appelliert, den zurückgezogenen Bericht zur Muslimfeindlichkeit in Deutschland auch in geänderter Form nicht erneut online zu stellen. „Ich möchte Sie bitten, in dieser Sache Rückgrat zu zeigen und darauf hinzuwirken, dass dieser toxische Bericht in keiner Weise mehr veröffentlicht wird”, schrieb der CDU-Politiker an die Ministerin.