Bundesregierung Baerbock und Scholz: Rivalen deutscher Außenpolitik?

30. Januar 2023 | Quelle: dpa

«Soll ich jetzt von Liebe sprechen? Nein»: Bundeskanzler Olaf Scholz (l.) und Annalena Baerbock. Bild: Bild: dpa

Annalena Baerbock gilt als Außenministerin, die gerne Klartext spricht - ganz besonders in Richtung des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Doch nicht jedem in der Ampel-Koalition gefällt der Stil der früheren Grünen-Chefin. Vor allem in der SPD gibt es Politiker, die hinter vorgehaltener Hand mit Kritik nicht sparen. Die Diplomatie komme bei Baerbock zu kurz, sie mache keine Anstalten, auch in Moskau für ein Ende des Angriffskriegs zu werben, lautet etwa ein Vorwurf. Auch bei Kanzler Olaf Scholz (SPD) dürften manche Aussagen von Baerbock nicht gut ankommen.