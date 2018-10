Bundesregierung BDI kritisiert geplante Unternehmensstrafen

In der SPD wurden sogar Stimmen laut, die in besonders schweren Fällen die Auflösung von Betrieben fordern. Bislang liegt es im Ermessen der zuständigen Behörden, ob neben den einzelnen Mitarbeitern auch das ganze Unternehmen sanktioniert wird.



Beim BDI hält man das für unnötig. „Unternehmen haben aus Reputationsgründen ein originäres Eigeninteresse, Rechtsverstöße zu vermeiden. Sanktionen gegen juristische Personen treffen nicht nur die Organisation selbst, sondern empfindlich auch Unbeteiligte wie Arbeitnehmer, Zulieferer, sonstige Vertragspartner oder Kunden. Unternehmensstrafrecht kriminalisiert ganze Unternehmen für Rechtsverstöße einzelner Mitarbeiter. Entsprechende Eintragungen in Registern haben eine fatale Prangerwirkung“, sagte die Sprecherin.