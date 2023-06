Bundesregierung Bundesregierung beschließt Nationale Sicherheitsstrategie

14. Juni 2023 | Quelle: dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kommt aus einer Besprechung in einem Sitzungssaal der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag. Bild: Bild: dpa

Die Bundesregierung hat nach monatelangen Verhandlungen erstmals eine Nationale Sicherheitsstrategie für Deutschland beschlossen. Das Kabinett verabschiedete das gut 40 Seiten starke Papier in seiner Sitzung am Mittwoch in Berlin. Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine und einer immer aggressiver auftretenden chinesischen Regierung ist die Grundidee der Strategie, erstmals alle inneren und äußeren Bedrohungen für die Sicherheit Deutschlands zu berücksichtigen.