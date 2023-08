Bundesregierung Buschmann verspricht Unternehmen substanzielle Entlastung

Bundesjustizminister Marco Buschmann will substanzielle Entlastungen für deutsche Unternehmen. Bild: Bild: dpa

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) hat an die eigene Ampel-Koalition appelliert, in der Haushaltspolitik und bei der Vorbereitung von Gesetzen den Krisenmodus hinter sich zu lassen und zurück in den Normalbetrieb zu wechseln.