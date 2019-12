Bundesregierung: CDU stellt bei Bruch von Großer Koalition Grundrente infrage

Einer Abkehr von der Schwarzen Null sowie einer Neuverhandlung des Koalitionsvertrags erteilte sie erneut eine klare Absage. Die Große Koalition habe einen Koalitionsvertrag, CDU und CSU seien vertragstreu. „Ob die SPD das für sich auch so sieht, und ob sie es auch so fortsetzen will, das ist jetzt Sache der SPD, das muss sie entscheiden.“ Die Sozialdemokraten wollen bei einem Parteitag ab Freitag ihren weiteren Kurs beschließen.