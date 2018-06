Bundesregierung: Deutschland hält Milliardenhilfe für Flüchtlinge in der Türkei für sinnvoll

BerlinDie milliardenschweren EU-Hilfen für syrische Flüchtlinge in der Türkei sind nach Ansicht der Bundesregierung ein Mittel gegen die Perspektivlosigkeit einer ganzen Generation. Mittlerweile seien knapp 3,6 Millionen Menschen vor dem Bürgerkrieg im benachbarten Syrien in die Türkei geflohen, erklärte der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Michael Roth, in einem Schreiben an die SPD-Fraktion, das der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag vorlag. Jetzt gehe es darum, dass die EU für ihre dortige Versorgung weitere drei Milliarden Euro zur Verfügung stelle. „Dabei steht insbesondere im Mittelpunkt, die Entstehung einer 'verlorenen Generation' unter den syrischen Flüchtlingskindern zu verhindern.“