Derzeit gehe es in der Ukraine noch mehr um Reparatur, etwa von zerstörten Pipelines, sagte Flasbarth. Perspektivisch brauche es aber eine strategische Planung für den Wiederaufbau. Er will zwar nicht von einer Chance reden, die im Wiederaufbau für die Ukraine liege - das sei angesichts des Krieges zynisch. Aber: „Es wäre ganz falsch, den Krieg mit seinen Wiederaufbau-Erfordernissen nicht für die Modernisierung zu nutzen.” So müsse die zerstörte Energieinfrastruktur in der Ukraine wiederhergestellt werden, aber auch mit Blick auf erneuerbare Energien dezentraler als jemals zuvor. Das könne man bereits jetzt planen, sagte Flasbarth.