Bundesregierung Ein überfälliges Lob für die deutsche Politik

Sonst wären die Straßen in einem besseren Zustand.



Sonst hätten wir eine Bundesbildungsministerin, die auch jemand außerhalb ihres Büros erkennt.



Sonst würde die Regierung bei einem so wichtigen Thema wie dem Klimaschutz nicht versagen.



Und so weiter.



Trotz all dieser unbestreitbaren Probleme ist Deutschland aber nicht so heruntergewirtschaftet, ist die Lage nicht so hoffnungslos, ist die Zukunft nicht so düster, wie es gern unterstellt wird.



Schließlich geht es der Bundesrepublik so gut wie noch nie. Das ist zwar kein Versprechen für morgen. Aber immerhin eine realistische Beschreibung von heute, aus der sich schließen lässt: So mies, wie viele glauben, kann es bislang nicht gelaufen sein.