Bundesregierung Endloses Hickhack: Wo die Ampel-Regierung über Kreuz liegt

17. August 2023 | Quelle: dpa

Die Baustelle vor dem Reichstagsgebäude könnte auch eine Metapher für die vielen Baustellen der Ampel-Regierung derzeit sein. Bild: Bild: dpa

Der endlose Hickhack um das Heizungsgesetz sollte sich nicht wiederholen - das war die Hoffnung vieler in der Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP. Hat nicht geklappt: In der Kabinettssitzung kam es in dieser Woche zum Eklat.