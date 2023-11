Bundesregierung Esken: Zeitplan für Haushalt 2024 wird bald geklärt

30. November 2023 | Quelle: dpa

«Wir haben einen sehr klaren Zeitplan, der sehr ambitioniert ist», sagt die SPD-Vorsitzende Saskia Esken. Bild: Bild: dpa

Die Ampel-Koalition will nach Darstellung der SPD-Vorsitzenden Saskia Esken den Zeitplan für die Verabschiedung des Bundeshaushalts 2024 in Kürze festlegen. „Das wird in der kommenden Woche zu klären sein”, sagte Esken in der ZDF-Sendung „Maybrit Illner”.