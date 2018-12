Bundesregierung Externe Berater kosten Bund Millionen

In der Ausschusssitzung am Mittwoch wird von der Leyen erneut Stellung beziehen. Ob auch ihre frühere Staatssekretärin Katrin Suder kommt, die von der Unternehmensberatung McKinsey ins Verteidigungsministerium gewechselt war, ist noch unklar. Die AfD scheiterte vor einigen Wochen mit einem ersten Vorstoß für einen Untersuchungsausschuss. Inzwischen tendieren aber auch die anderen Oppositionsfraktionen immer stärker in diese Richtung.