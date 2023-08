Bundesregierung Flugzeugpanne: Baerbock reist abends weiter nach Australien

14. August 2023 | Quelle: dpa

Nach einer Zwischenlandung zum Auftanken in Abu Dhabi musste Außenministerin Baerbock am frühen Morgen ihren Flug nach Australien vorerst abbrechen. Bild: Bild: dpa

Außenministerin Annalena Baerbock hält trotz der Panne an ihrem Regierungsflugzeug an ihrer Reise in die Pazifikregion fest. „Wir werden die Reise nach Australien voraussichtlich am späteren Abend fortsetzen können”, hieß es am Nachmittag aus Delegationskreisen in Abu Dhabi. Geprüft werde derzeit, ob die Reise mit dem Flugzeug der Flugbereitschaft fortgesetzt werden könne oder ob die Möglichkeit eines Linienflugs bestehe.