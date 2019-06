Bundesregierung: Haushalt und Finanzen bestimmt den kommenden Koalitionsausschuss

Mit diesen Haushalts- und Finanzplanungen der nächsten Jahre sind weitere Themen verbunden, die entweder im Koalitionsvertrag stehen oder sonst ein Handeln der Regierung notwendig machen, wie eine Neuordnung der Grundsteuer oder eine Grundrente. Zudem will die Koalition das Mobilfunknetz möglichst schnell ausbauen und auf den Standard 5G bringen, was in den nächsten Jahren ebenfalls haushaltsrelevant werden soll.