Bundesregierung Kindergrundsicherung: Paus fühlt sich von Scholz unterstützt

Die Ampel müsse beides im Blick haben, Investitionen in Kinder und in die Wirtschaft, sagte Paus nun. „Dieses Signal sollten wir meiner Auffassung nach gemeinsam an die Menschen im Land aussenden.” Wenn die Bundesregierung nicht in Kinder investiere, seien die Folgekosten für Staat und Gesellschaft um ein Vielfaches höher als die Investition in die Kindergrundsicherung, argumentierte sie.