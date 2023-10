Bundesregierung Klare Kante gegen Katar!

Der Bundeskanzler hat seinen Terminkalender höchst unglücklich geplant. Auf der einen Seite hat Olaf Scholz diese Woche alles dafür getan, um nach dem schrecklichen Terror an der Grenze zu Gaza seine Solidarität mit Israel zu signalisieren. Da postete der Kanzler das Brandenburger Tor im Blau-Weiß der israelischen Flagge auf X, ehemals Twitter. Da schrieb Scholz robust und in mehreren Sprachen: Terror will not win! Und da versicherte er: „Wir stehen unverbrüchlich an der Seite Israels.”