Bundesregierung Migrationsgipfel: Länder wollen mehr Geld und Steuerung

03. November 2023 | Quelle: dpa

Unionsfraktionschef Friedrich Merz (r) und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt bei ihrer Ankunft am Kanzleramt. Bild: Bild: dpa

Vor dem Spitzentreffen zur Migration bei Kanzler Olaf Scholz (SPD) machen die Länder Druck für mehr Geld vom Bund und eine stärkere Steuerung. Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Boris Rhein (CDU) aus Hessen, teilte der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden mit: „Allein in diesem Jahr summieren sich die Kosten für asyl- und flüchtlingsbedingte Ausgaben der Länder auf 17,6 Milliarden Euro. Hinzu kommen weitere 5,7 Milliarden Euro an Kosten, die von den Kommunen getragen werden.”