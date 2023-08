Bundesregierung Paus: Gesetzentwurf Kindergrundsicherung ist auf dem Weg

29. August 2023 | Quelle: dpa

Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Bündnis 90/Die Grünen) wollte zuerst 12 Milliarden Euro pro Jahr für die Kindergrundsicherung. Bild: Bild: dpa

Nach der grundsätzlichen Einigung der Ampel-Koalition auf eine Kindergrundsicherung ist der Gesetzentwurf am Montag in die Ressortabstimmung und Verbändeanhörung gegangen. Das sagte Familienministerin Lisa Paus (Grüne) am Abend im ZDF-„heute journal” und in den ARD-„Tagesthemen”. Grüne und FDP hatten monatelang heftig über die Finanzierung gestritten und sich in der Nacht zum Montag geeinigt. Paus wollte zuerst 12 Milliarden Euro pro Jahr für das Vorhaben. Nun werden für die Einführung der Kindergrundsicherung im Jahr 2025 zunächst 2,4 Milliarden Euro Mehrkosten veranschlagt.