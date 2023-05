Bundesregierung Pistorius geschätzt wie sonst kein Minister

Die Bürger bewerten einer Umfrage zufolge in der Bundesregierung die Arbeit von Verteidigungsminister Boris Pistorius am besten. Rund 30 Prozent der Befragten sind mit dem SPD-Minister sehr zufrieden, wie aus einer Umfrage des Markt- und Meinungsforschungsinstituts Ipsos hervorgeht. Knapp 25 Prozent gaben an, sehr unzufrieden mit seiner Arbeit zu sein.