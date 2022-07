Bundesregierung plant Staatshilfen für Gasversorger Die Bazooka gegen Russlands Gas-Drosselung

Der Nervositätspegel steht ohnehin schon sehr hoch in Berlin. Denn die derzeitige Drosselung des Gasflusses durch die Pipeline Nord Stream 1 lässt sich kaum technisch, sondern vor allem politisch erklären. Russland gilt in den Augen der Regierung nicht mehr als verlässlicher Lieferant – weshalb nach Ende der regulären Wartung, die am 11. Juli beginnt, gerade alles für möglich gehalten wird. Auch, dass das Gas gar nicht mehr fließen wird.



Und so ist ein Wort wieder da: Systemrelevanz. Verbunden mit einem Tempo, dass die Rettungsgeschwindigkeiten während der Euro- und Finanzkrise oder der Pandemie noch einmal toppt. Von einem „Instrumentenkasten“ ist in Regierungskreisen die Rede, damit der Staat „handlungsfähig“ sei und alle notwendigen Optionen zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit ziehen könne. Noch in dieser Woche, in der letzten Sitzungswoche vor dem Sommer, soll der Bundestag zustimmen. De facto bringt der Bund eine russische Bazooka gegen das Kollabieren der Gasnetze in Stellung. Per Express.