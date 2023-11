Bundesregierung Schätzung: Rentenerhöhung um 3,5 Prozent im Sommer 2024

01. November 2023 | Quelle: dpa

Die jährliche Anpassung der Rente fällt künftig überall gleich aus. Bild: Bild: dpa

Die Rentnerinnen und Rentner in Deutschland können im kommenden Sommer nach einer offiziellen Schätzung mit einer Erhöhung ihrer Bezüge um 3,5 Prozent rechnen. Das geht aus dem Entwurf des Rentenversicherungsberichts der Bundesregierung hervor, der der Deutschen Presse-Agentur vorlag. Ein Sprecher des Bundesarbeitsministeriums sagte am Mittwoch auf Anfrage, der Bericht sei aktuell in der Ressortabstimmung. Zuvor hatte die „Bild”-Zeitung berichtet.