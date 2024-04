Bundesregierung: Scholz befürwortet Reform der Schuldenbremse zu späterem Zeitpunkt

Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich zu einer Reform der im Grundgesetz verankerten Schuldenbremse bekannt, sieht dafür aber derzeit keine Möglichkeit. „Ich glaube, dass man sie nicht (mehr) so schreiben würde, wie sie heute in der Verfassung steht“, sagte Scholz am Samstag auf einer SPD-Veranstaltung in Lüneburg.