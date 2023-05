Bundesregierung Scholz glaubt nicht an große Heizungsgesetz-Änderungen

Bundeskanzler Olaf Scholz rechnet nicht mit großen Veränderungen an dem in den Ampel–Fraktionen diskutierten Heizungsgesetz. Die Fraktionen von SPD, Grünen und FDP klopften das Gesetz nun auf unbeantwortete Fragen ab, sagte Scholz am Sonntag am Rande des G7–Gipfels in Hiroshima in einem ZDF–Interview. Man habe aber schon viele berechtigte Sorgen und Bedenken ausgeräumt.