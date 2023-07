Das sei „der Fluch der sozialen Medien: dass wir es uns gemütlich in unseren Blasen einrichten können, wo wir nur Dinge vorgeschlagen bekommen, die zu dem passen, was wir schon immer richtig fanden”, sagte der SPD-Politiker der „Süddeutschen Zeitung”. Das Besondere sei aber „das Neue, Unbekannte”. Das reize ihn auch beim Lesen, sagte der Kanzler in dem Interview zu seinen Lektüregewohnheiten.