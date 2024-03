Bundesregierung Scholz verteidigt Nein zu Taurus-Lieferung an Ukraine

01. März 2024 | Quelle: dpa

Die Entscheidung, Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine zu liefern oder nicht, müsse man genau überdenken, sagt Olaf Scholz. Bild: Bild: dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz hat sein Nein zur Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine verteidigt. Deutschland leiste sehr viel Hilfe auf diesem Gebiet, sagte der SPD-Politiker bei einem Bürgergespräch in Dresden. Trotzdem müsse man jede Entscheidung genau bedenken. Das gelte vor allem für eine Waffe, die 500 Kilometer weit reiche und bei einem falschen Einsatz ein konkretes Ziel in Moskau erreichen könne. Andere hätten dann Sorge zu tragen, wo was genau lande. „In unserem Fall würde das bedeuten, dass wir uns beteiligen müssten, um das zu können. Das wiederum halte ich für ausgeschlossen.”