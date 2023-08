Bundesregierung SPD-Chef Klingbeil „fassungslos” über neuen Koalitionsstreit

18. August 2023 | Quelle: dpa

Lars Klingbeil kritisiert den neuen Streit in der Ampel-Koalition scharf. Bild: Bild: dpa

SPD-Chef Lars Klingbeil hat den neuen Streit in der Ampel-Koalition scharf kritisiert. Die Aufgabe der Regierung sei es, in der aktuellen Situation Sicherheit, Stabilität und Orientierung zu geben. „Ich dachte eigentlich, dass alle das verstanden haben”, sagte Klingbeil am Donnerstagabend in Frankfurt am Main. Dass das offenkundig doch nicht der Fall sei, „das hat mich sehr fassungslos gemacht”.