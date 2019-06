Bundesregierung: Standort für Batterie-Forschungsfabrik noch offen

UlmIm Rennen um den Standort der geplanten Forschungsfabrik für Batteriezellen ist noch keine Entscheidung gefallen, sie werde aber in Kürze verkündet, sagte ein Sprecher des Bundesforschungsministeriums am Donnerstag in Berlin auf Anfrage. Der Bund will die Forschungsfabrik mit einer halben Milliarde Euro fördern.