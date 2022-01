Bundesregierung verfehlt Pläne Sag zum Impfziel leise Servus

Dennoch will der Bundestagsabgeordnete Ullmann als Liberaler keine Impfpflicht als letztes Mittel gegen die Vakzin-Unwilligen oder vielleicht Bequemen einführen, wie sie am Mittwoch im Bundestag debattiert wurde. Arzt Ullmann sieht seine eigene Profession in der Pflicht: „Wir schlagen ein medizinisches, professionelles und persönliches Aufklärungsgespräch vor. Dieses soll verpflichtend für alle ungeimpften Bürger in unserem Land stattfinden.“ So könne Falschnachrichten und Sorgen in der Bevölkerung am besten begegnet werden, glaubt er. Ärztinnen und Ärzte könnten hier am besser überzeugen als Politikerinnen und Politiker.



Und womöglich auch effektiver als jede Werbekampagne.



Mehr zum Thema: Die Debatte zur Einführung einer Impfpflicht gegen das Coronavirus stockt. Doch überfüllte Intensivstationen und immer neue Freiheitseinschränkungen sind keine Notwendigkeit, wenn die Politik endlich entschlossen handelt.