Bundesregierung: Welches Risiko die SPD mit ihrer Minister-Riege eingeht

Barley tritt allerdings in große Fußstapfen, der bisherige Justizminister Heiko Maas hat seinem Haus viel Aufmerksamkeit verschafft. Barley könnte das auch gelingen, wenn sie sich zur Gegenspielerin von Innenminister Horst Seehofer (CSU) entwickelt, etwa bei Gesetzen zur Flüchtlingspolitik. Die SPD will in der künftigen Regierung ohnehin stärker die Unterschiede zur Union herausarbeiten, diese Aufgabe könnte sie besser übernehmen als Maas oder Scholz, die in ihren neuen Ämtern eher um Ausgleich bemüht sein müssen.