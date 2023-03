Habeck hatte in den ARD-„Tagesthemen” unter anderem kritisiert, dass der Entwurf in einem frühen Stadium an die Presse durchgestochen worden sei. „Hier ist der Gesetzentwurf an die „Bild”-Zeitung - und ich muss also unterstellen - bewusst geleakt worden, um dem Vertrauen in der Regierung zu schaden.” Insofern seien Gespräche der Koalitionspartner „wahrscheinlich mit Absicht zerstört worden, des billigen taktischen Vorteils wegen”.