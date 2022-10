Bundestag Abgeordnete torpedieren strengere Regeln zu Nebeneinkünften

Ramsauer, seit 32 Jahren direkt gewählter Abgeordneter aus dem Wahlkreis Traunstein, ist an einem Familienunternehmen beteiligt. Der promovierte Wirtschaftswissenschaftler und gelernte Müllermeister findet es nicht in Ordnung, sämtliche Beteiligungsverhältnisse und Gewinne des Familienbetriebs im Bereich Mühlen veröffentlichen zu müssen.



Ramsauer ist nicht der einzige MdB, der die neuen Transparenzpflichten kritisch sieht. Von den 737 Abgeordneten haben Stand heute lediglich 112 ihre Einkünfte gemäß der Neuregelung gemeldet – und das obwohl seit der Wahl mehr als ein Jahr vergangen ist und die Frist zur Meldung bereits am 26. Januar abgelaufen war. „Die an vielen Stellen geforderten Angaben sind komplexer geworden“, erklärt ein Sprecher des Bundestages auf Anfrage. „Dies führt dazu, dass auch bei den wiedergewählten Abgeordneten eine Neuerhebung aller geforderten Angaben mittels eines umfangreichen Fragebogens vorzunehmen war“. Da die Veröffentlichung unrichtiger Angaben vermieden werden solle, „geht Sorgfalt vor Schnelligkeit“, so der Sprecher. Außerdem seien die vom Ältestenrat beschlossenen Ausführungsbestimmungen erst am 13. Mai in Kraft getreten.