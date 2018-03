Bundestag: AfD-Abgeordneten Glaser zum Vize im Finanzausschuss gewählt

Wie am Donnerstag aus Ausschusskreisen verlautete, hatten sich die Obleute der Parteien vor der Sitzung am Mittwoch darauf geeinigt, dass über den von der AfD nominierten Kandidaten für das Amt des Stellvertreters in geheimer Wahl abgestimmt werden solle. Den Angaben zufolge erhielt er 22 Ja-Stimmen. Neun Ausschussmitglieder stimmten mit Nein, sieben enthielten sich. Einige Ausschussmitglieder sagten, dieser Posten habe nicht so großes Gewicht wie der des Bundestagsvizepräsidenten.