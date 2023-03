Bundestag Bartsch: Wahlrechtsreform ist brutaler Angriff auf die Linke

14. März 2023 | Quelle: dpa

Der Plenarsaal des Bundestags. Bild: Bild: dpa

Berlin (dpa) - Der Linke-Fraktionschef Dietmar Bartsch hat die geplante Wahlrechtsreform der Ampel-Koalition als „brutalen Angriff auf die Linke” bezeichnet und eine Klage beim Bundesverfassungsgericht angekündigt. „Man will damit linke Kritik an der Ampel, insbesondere Rot-Grün wollen das, verhindern”, sagte Bartsch am Dienstag den Sendern RTL/ntv.