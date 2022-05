Bundestag beschließt 9-Euro-Ticket Mit dem 9-Euro-Ticket droht mehr Frust als Lust am Bahnfahren

Das 9-Euro-Ticket ist Teil des Entlastungspakets, das die Ampel-Koalition angesichts der steigenden Energiepreise geschnürt hat: Für Autofahrende wird die Spritsteuer gesenkt, Bus- und Bahnfahrende können dafür drei Monate lang den Nah- und Regionalverkehr für jeweils neun Euro nutzen, sogar bundesweit. Das soll bisherige Kundinnen und Kunden entlasten – und Autofahrer für den ÖPNV begeistern.



Das Thema ist umstritten, gerade zwischen den einzelnen Bundesländern. So entgehen den Ländern, die für den Nahverkehr zuständig sind, durch das günstigere Ticket Einnahmen. Auch, weil Monats- und Jahreskartenbesitzer die Differenz zu ihrem bisherigen Abo erhalten sollen. Dieses Minus will der Bund durch 2,5 Milliarden Euro ausgleichen. Dazu zahlt er den Ländern 1,2 Milliarden Euro aus einem erneuten pandemiebedingten Rettungsschirm, macht also insgesamt 3,7 Milliarden Euro. Das reicht den Ländern aber nicht.