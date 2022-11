Bundestag beschließt Bürgergeld „In der geplanten Form ist das Bürgergeld keine Grundsicherung mehr“

Matthias Schulze-Böing (*1954) war von 1995 bis 2020 Leiter des Amtes für Arbeitsförderung, Statistik und Integration der Stadt Offenbach und seit 2005 zusätzlich Geschäftsführer des Jobcenters MainArbeit. Zuvor Stationen in der Sozialforschung und Publizistik. Schulze-Böing studierte von 1974 bis 1980 Soziologie an der Goethe-Universität Frankfurt am Main und promovierte an der Freien Universität Berlin. Von 2000 bis 2010 Vorsitzender des Ausschusses für Beschäftigung und Sozialpolitik im Council of European Municipalities and Regions, Brüssel, von 2008 bis 2020 Sprecher des Bundesnetzwerks Jobcenter. Aktuell Beauftragter für Sonderaufgaben und Projektmanager bei der Stadt Offenbach, freiberuflicher Berater und Lehrbeauftragter an der Hochschule Fulda.