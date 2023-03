Bundestag CSU legt Verfassungsbeschwerde gegen Wahlrechtsreform ein

18. März 2023 | Quelle: dpa

Das leere Plenum des Deutschen Bundestags. Künftig sollen hier nur noch 630 Sitze stehen. Bild: Bild: dpa

Einen Tag nach der Bundestagsentscheidung zur Wahlrechtsreform hat die CSU beschlossen, Verfassungsbeschwerde einzulegen. Der Beschluss in einer Schalte des CSU-Vorstands am Samstag erfolgte einstimmig, wie aus Teilnehmerkreisen verlautete. Die Verfassungsbeschwerde solle - wie auch eine Klage der bayerischen Staatsregierung - noch vor der Sommerpause eingereicht werden, kündigte CSU-Chef und Ministerpräsident Markus Söder an.