Bundestag: Diesel, Zölle, Islam – die wichtigsten Punkte aus Merkels Regierungserklärung

Merkel nutzt ihre Regierungserklärung dazu, erstmals einen die Militäroffensive der Türkei gegen die kurdische YPG-Miliz in Syrien in aller Deutlichkeit zu verurteilen. „Bei allen berechtigten Sicherheitsinteressen der Türkei ist es inakzeptabel, was in Afrin passiert, wo tausende und abertausende von Zivilisten verfolgt sind, zu Tode kommen oder flüchten müssen“, sagte die CDU-Vorsitzende. „Auch das verurteilen wir auf das Schärfste.“ Das ändere aber nichts am oft kritisierten Flüchtlingspakt mit der Türkei, an dem man festhalten wolle, um den Zugang von Flüchtlingen nach Europa zu kontrollieren.