Bundestag FDP-Fraktionsvize: Geheime Abstimmungen zu Sachfragen ermöglichen

„Eine geheime Abstimmung in einem solchen Fall hätte jedem Abgeordneten die Freiheit gegeben, so abzustimmen, wie er es persönlich für richtig hält.“ Die Regelung solle nur in Ausnahmefällen gelten. So sei es denkbar, eine geheime Abstimmung – so wie eine namentliche – nur auf Antrag einer Fraktion durchzuführen.