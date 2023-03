Bundestag Ihr müsst so oder so vors Verfassungsgericht – also seid mutig!

Was wäre konsequent und klar? Zunächst spricht nichts dagegen, nun die so genannte Grundmandatsklausel zu kippen, die Parteien eine Mannschaft in Fraktionsstärke beschert, auch wenn sie die Fünf-Prozent-Hürde reißen. Diese Marke ist nicht besonders hoch, sonst zersplittert das Parlament. Sollte die CSU befürchten, bundesweit unter die Marke zu rutschen, muss sie eben einen gemeinsamen Antritt mit der CDU überlegen. Schließlich nennen sich beide Parteien Schwestern und bilden eine Union.