Bundestag: Justizministerin Barley legt Bundestagsmandat nieder

BerlinBundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) hat ihr Bundestagsmandat niedergelegt. Mit gemischten Gefühlen habe sie Parlamentspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) den Verzicht auf ihre Mitgliedschaft im Bundestag zum 1. Juli erklärt, teilte Barley am Mittwoch auf Twitter mit. Damit unternahm die SPD-Spitzenkandidatin im Europawahlkampf den nächsten Schritt für ihren Wechsel ins Europaparlament. „Ab dem 2. Juli geht es dann in Brüssel los“, so Barley.