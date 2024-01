Bundestag Lauterbach: Cannabis-Gesetz im Februar verabschieden

20. Januar 2024 | Quelle: dpa

Karl Lauterbach (SPD), Bundesgesundheitsminister. Bild: Bild: dpa

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hält trotz Widerstandes auch aus den Reihen der Ampel-Koalition an der geplanten Legalisierung von Cannabis fest. „Ich gehe weiterhin davon aus, dass das Cannabis-Gesetz in der Woche vom 19. bis zum 23. Februar im Bundestag verabschiedet wird und dann ab 1. April gelten kann. Die Gespräche dazu laufen vielversprechend”, sagte er der „Welt am Sonntag”. Zuvor hatten etwa SPD-Innenpolitiker Bedenken geäußert.