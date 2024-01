Bundestag Merz wirft Ampel neuerliche Manipulation beim Wahlrecht vor

Mit den geplanten Änderungen soll laut Merz erreicht werden, dass der Wahlkreis Augsburg-Stadt „nicht zu viele CSU-Wähler hat”. Er kritisierte, solche „Manipulationen am Wahlrecht sind der große Schaden an unserer Demokratie”. SPD, Grüne und FDP vollzögen ähnliche Änderungen wie es die Politik in den USA seit 30 Jahren mache. Diese hätten dort dazu geführt, „dass diese Demokratie in Amerika nicht mehr richtig funktioniert”. Unter anderem die Unionsfraktion klagt derzeit in Karlsruhe gegen das im Juni gegen den Widerstand von Union und Linkspartei von der Ampel beschlossene neue Bundestagswahlrecht.