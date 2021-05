Bundestag Patentfreigabe von Impfstoffen: Altmaier stimmt aus Versehen für Antrag der Linken

Die Diskussion um die Freigabe von Impfstoffpatenten nimmt der weil weiter an Fahrt auf nachdem die US-Regierung angekündigt hatte, die Aufhebung von Impfstoffpatenten im Kampf gegen die Pandemie zu unterstützen.



(Wenn Sie mehr dazu erfahren wollen, was eine Aussetzung der Impfstoff-Patente wirklich bedeuten würde, lesen Sie hier.)



Die EU-Staats- und Regierungschefs werden bei ihrem Treffen im portugiesischen Porto am Freitag und Samstag auch über die Coronakrise und die mögliche Aufhebung von Impfstoffpatenten sprechen. Die EU sei bereit, sich in die Debatte über die Impfstoffversorgung einzubringen, sagte ein EU-Beamter am Donnerstag in Brüssel.