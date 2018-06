Bundestag: Regelung für attraktivere Pflegeberufe verabschiedet

Mit der Reform soll das in mehreren Bundesländern noch übliche Schulgeld im Pflegesektor wegfallen und eine Ausbildungsvergütung gezahlt werden. Konkret sieht das vor einem Jahr verabschiedete Gesetz vor, dass zunächst eine zweijährige fächerübergreifende Ausbildung angeboten wird. Danach entscheiden die Auszubildenden, ob sie im dritten Jahr die generalistische Ausbildung mit einem bestimmten Schwerpunkt fortsetzen und den Abschluss der "Pflegefachfrau" beziehungsweise des "Pflegefachmanns" erwerben wollen. Sie können aber auch im Bereich der Kinderkranken- oder der Altenpflege einen klassischen Abschluss machen. Einen Einzelabschluss in der Krankenpflege soll es künftig nicht mehr geben. Fachkräfte mit generalistischer Ausbildung sollen künftig in allen drei Berufsfeldern einsetzbar sein.