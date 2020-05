Bundestag: Schäuble zieht Umsetzung des Karlsruher EZB-Urteils an sich

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den Anleihekäufen der Europäischen Zentralbank (EZB) laut „Süddeutscher Zeitung“ zur Chefsache gemacht. Der CDU-Politiker habe eine streng vertrauliche Gesprächsrunde gegründet, die sich zügig auf die Umsetzung der komplizierten Auflagen des Gerichts einigen solle, berichtete die Zeitung am Donnerstag vorab. Schäuble sehe sich in der Pflicht, die an den Bundestag gerichtete Aufforderung zu erfüllen, hieß es unter Berufung auf Teilnehmer.